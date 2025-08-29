В Германии призвали граждан покинуть Иран на фоне попыток восстановить санкции

МИД Германии рекомендовал гражданам страны покинуть Иран на фоне попыток "евротройки" (ФРГ, Великобритания, Франция) вернуть санкции в отношении Тегерана. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

"Предостерегаем от поездок в Иран. Призываем немецких граждан покинуть территорию исламской республики", - следует из сообщения.

Как отмечается, ввиду того, что "представители иранского правительства в прошлом не раз грозили последствиями в качестве реакции на такой шаг, нельзя исключать, что ответные меры могут затронуть немецкие интересы и немецких граждан". Вместе с тем посольство ФРГ в Тегеране сегодня может оказывать консульскую помощь гражданам "только в ограниченном масштабе", указали в министерстве.

Днем ранее "евротройка" инициировала запуск так называемого механизма snapback, который восстанавливает санкции ООН в связи с истечением срока действия резолюции Совета безопасности ООН, принятой в поддержку ядерной сделки 2015 года. Это произошло после провальных переговоров представителей Ирана и "евротройки" в Женеве 26 августа.

При этом Берлин, Лондон и Париж заявили о готовности продолжать вести переговоры с Тегераном в течение 30 дней для продления действия резолюции. Власти исламской республики ранее пригрозили в случае возобновления санкций выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия.