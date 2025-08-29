Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Экономика
Банк России выпустит пять 25-рублевых монет серии "Российский спорт"
29 августа 2025 / 14:16
Банк России выпустит пять 25-рублевых монет серии "Российский спорт"
© Банк России/ТАСС

Банк России 1 сентября выпустит в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава серии "Российский спорт". В обращении будут доступны монеты "Динамо", "ЦСКА", "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы", их номинал составит 25 рублей, следует из сообщения регулятора.

Тираж каждой памятной монеты составит 50 тыс. штук. Изделия имеют форму круга диаметром 27 мм. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность рифленая.

На лицевой стороне монет размещено рельефное изображение государственного герба РФ, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", справа - товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки - надпись "Банк России", номинал монет "25 рубля", дата "2025 г."

Выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и являются законными средствами наличного платежа на территории РФ.

