Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Безопасность
Безопасность
Токаев призвал мировое сообщество к укреплению безопасности и ядерному разоружению
29 августа 2025 / 14:29
Токаев призвал мировое сообщество к укреплению безопасности и ядерному разоружению
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний обратился с призывом к мировому сообществу укреплять мир и безопасность, а также стремиться к ядерному разоружению.

"Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность - это высшие ценности, объединяющие все человечество ", - указал он в соцсети X.

Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2009 года по инициативе Казахстана. Выбор даты связан с закрытием 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, одного из крупнейших в мире. День отмечается ежегодно с 2010 года.

