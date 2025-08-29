Президент РФ обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) приоритетные шаги, необходимые в отношениях со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча прошла по видеосвязи.

"Мы поговорим сегодня с вами о работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Обсудим работу с отдельными странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и целей", - обратился глава государства к присутствующим.

В качестве профильного докладчика он передал слово министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Другие участники встречи также смогут высказаться, добавил президент.

Среди участников совещания - председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.