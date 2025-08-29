Около 30% россиян старше 18 лет страдают от ожирения

Треть опрошенных граждан РФ старше 18 лет страдает от ожирения и ограничивает потребление сахара. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании "МТС AdTech" и сети клиник "Медси", передает ТАСС.

"Около 30% россиян в возрасте от 18 лет страдают из-за нарушения обмена веществ или ожирения. При этом каждый третий россиянин выбирает напитки и продукты с минимальным количеством сахара, а для каждого четвертого в напитках важно наличие витаминов, минералов, биологически активных добавок и уровень кислотности (pH)", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что жители России стали чаще интересоваться правильным питанием благодаря активному освещению в медиа продуктов со сниженным содержанием сахара и без сахара. Так, в 2025 году 47% респондентов в стране хотели бы узнавать из рекламы брендов о полезности и натуральности продуктов и напитков. Вместе с тем более склонными к покупке, например, напитков, опрошенных все еще делают новые вкусы (36%), оригинальность рецепта (28%) и разнообразие вариантов приготовления (23%).

Информация о натуральности продукта влияет на решение 37% россиян. Для 32% респондентов стимулом к покупке становятся яркие визуальные эффекты и креативная реклама. Польза продукта заставляет задуматься о покупке 31% граждан, а отсутствие сахара - 21%, указывают аналитики.

Опрос проводился компанией "МТС AdTech" в августе текущего года среди 2500 россиян старше 18 лет.