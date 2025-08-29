Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
29 августа 2025 / 12:09
29 августа 2025 / 11:48
Безопасность
Российские ВС нейтрализовали более 80 тыс. украинских беспилотников с начала СВО
29 августа 2025 / 15:19
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 80 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Всего с начала проведения СВО уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронемашин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.