Российские ВС нейтрализовали более 80 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 80 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала проведения СВО уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронемашин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.