Диалог Баку и Еревана: велик ли прогресс?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Как мы помним, 8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали под эгидой Дональда Трампа так называемое «мирное соглашение». Восторгов по этому поводу было немало, при этом сторонами особо не скрывалось и как минимум не отрицалось, что, помимо Нобелевской премии мира для хозяина Белого дома, одна из основных целей документа – вытеснение России из Закавказья. Недаром сразу после вашингтонской встречи министры иностранных дел Азербайджана и Армении подписали совместное обращение к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о закрытии Минского процесса и Минской группы, которую Алиев называет «ненавистной» и считает инструментом российского влияния.

После соглашения продолжилось втягивание Баку и Азербайджана в орбиту западных военно-политических структур и геополитических центров влияния. НАТО в лице официального представителя Эллисон Харт альянса одобрило итоги вашингтонской встречи, подтвердив готовность сотрудничать с обоими государствами. 21 августа в одном из воинских подразделений Азербайджана прошла экспертная встреча с участием представителей министерства обороны страны и натовской делегации. Азербайджанская сторона отметила, что «встреча состоялась в соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год». Участники проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» и провели обмен мнениями по перспективным вопросам взаимодействия. А в конце года в Баку должна состояться многопрофильная научная конференция под эгидой НАТО, тема которой заявлена как «Опыт и лучшие практики существенного вклада в реформу сектора обороны и безопасности».

Еще более впечатляющие перспективы рисует азербайджанское издание Minval: «В условиях нарастающей угрозы Баку вправе рассматривать радикальные меры сдерживания. Одним из возможных шагов может стать размещение базы НАТО в Азербайджане – например, в Хачмазском районе, недалеко от границ с Россией. Подобный шаг не нарушал бы международного права и основывался бы на существующем Индивидуальном плане действий по партнёрству (IPAP) между Азербайджаном и НАТО».

В Армении же на днях завершились учения Eagle Partner 2025. Участие в них приняли миротворческая бригада ВС Армении, американские сухопутные войска в Европе и Африке, национальная гвардия штата Канзас. Заявленные цели учений заключались в подготовке к международным миротворческим миссиям, отработке медицинской эвакуации и координации, обмен опытом между подразделениями. Армянское командование поблагодарило участников за «успешное взаимодействие» и подчеркнуло приверженность курсу на изменение внешней политики.

Однако в том, что касается двусторонних отношений, реальное продвижение вперед не столь уж существенно. Например, 21 августа Алиев посетил населенный пункт Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар), ранее входивший в армянский «пояс безопасности Нагорного Карабаха». Там азербайджанский президент выступил с воинственной речью, в которой обвинил «некоторые страны» (читай – Россию) в том, что они накачивали оружием Армению и Карабах, и назвал выдавливание армянского населения и российских миротворцев из этих мест своей «целенаправленной политикой».

Алиев буквально тряс кулаками в адрес всех возможных противников Баку: «Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но эта кровавая история никогда не должна изгладиться из нашей памяти. Мы не должны обманываться сладкими речами и всегда должны быть бдительны… Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно предсказать, что может произойти завтра. Гарантом нашей безопасности являемся мы сами — правительство, народ и наши вооруженные силы… Поэтому, если кто-то с больным умом решится на провокацию против Азербайджана, думаю, он снова об этом пожалеет». Очевидно, эти угрозы адресовались не только Армении, но и России с Ираном.

Пашинян, общаясь в этот же день с журналистами, был куда дружелюбнее. Он утверждал, что теперь благодаря его и его бакинского визави стараниям в Закавказье/на Южном Кавказе, наконец-то, установился мир. «Этот установленный мир нуждается в ежедневной заботе, и это задача, которую мы должны решать сообща, каждый на своем месте, включая граждан, в том числе и ориентируясь на свои политические позиции»,- заявил армянский премьер. Для подтверждения доброжелательности своего курса Пашинян сообщил, что в следующем году не планируется «существенного увеличения оборонных расходов» (по сравнению с этим, когда они возросли на 20%): «Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам».

Но Алиев все еще не полностью удовлетворен поведением Еревана и настаивает, что юридические условия для полного урегулирования выполнены не до конца. 26 августа он дал интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия». Российской аудитории оно запомнилось благодаря утверждениям о русско-советской «оккупации Азербайджана», несколько странным в исполнении выпускника МГИМО, сына генерала КГБ и крупного партийно-государственного деятеля, в годы «оккупации» этот Азербайджан возглавлявшего.

Но эта тема всплыла в контексте разговора, практически целиком посвященного региональной обстановке и отношениям с Арменией и США. Пригрозив возможным сменщикам Пашиняна в ходе парламентских выборов-2026 жесткими мерами при попытках реванш, Алиев дал понять, что армянская сторона и сейчас сделала свою работу не до конца, а подписанный в Вашингтоне документ неокончателен: «Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение».

Тут уж в заочную дискуссию был вынужден вступить Арарат Мирзоян, заявивший в интервью Общественному ТВ Армении: «Конституция не обсуждалась на встрече в Вашингтоне, и мы не давали обещаний какой-либо третьей стране, что обязаны ее изменять». Сам Пашинян, однако, предпочитает продолжать сглаживание углов. В выступлении по поводу 35-летия Декларации о независимости Армении он высказал оригинальную мысль: оказывается, до осени 2020-го он не шел на уступки по Карабаху, потому что это привело бы к утрате национальной независимости, а теперь к этому же приведет…попытка Карабах вернуть.

Подобно Алиеву, Пашинян решил свалить все беды на Россию-СССР, сообщив, что стремление армянской нации к суверенитету над Карабахом сформировалось благодаря «советской модели патриотизма». Зато теперь, после потери маленькой республики, все хорошо: «Армения сегодня более независима, чем когда-либо, более суверенна, чем когда-либо, является большим государством, чем когда-либо, более процветающей, чем когда-либо, более перспективной, чем когда-либо, потому что она мирная. <...> Август 2025 года стал началом мирной и благополучной жизни в Армения».

Из забавного: на этой неделе Алиев похвастался, что Трамп прислал ему фото трехсторонней встречи с подписью «Ильхам, ты великий лидер!». Вскоре и Пашинян радостно рассказал, что ему пришло такое же фото со словами «Никол, ты великий!». Видимо, наряду с номинацией Трампа на Нобелевскую премию, эти греющие сердце закавказских политиков презенты – самые символичные и существенные результаты заокеанского саммита.

Между тем, вовлечение Армении и Азербайджана в «систему безопасности» США напоминает вовлечение Венгрии и Румынии в гитлеровскую коалицию. Две страны с серьезным и острым территориальным спором стали союзниками, а III Рейх, проведя территориальный арбитраж и вернув Венгрии часть спорных территорий, недвусмысленно предложил Бухаресту затем компенсировать потери путем участия в агрессии против СССР и получения советской территории до Одессы.