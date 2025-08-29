Песков: Москва и Пекин дорожат своими отношениями

Россию и Китай связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, их объем сложно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Китай.

"Что касается наших отношений с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства, и мы дорожим этими отношениями. Объем этих отношений сейчас трудно переоценить", - сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что беспрецедентный по срокам визит российского лидера в Китай начнется уже 31 августа. Путин посетит сначала саммит ШОС в Тяньцзине, а затем - Пекин, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. Кроме того, у президента РФ намечен целый ряд двусторонних встреч.