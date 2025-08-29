Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 22:16
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
Москва
29 августа 2025 / 22:16
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
La Stampa назвала "человеком Сальвини" нового посла Италии в России
29 августа 2025 / 15:58
La Stampa назвала "человеком Сальвини" нового посла Италии в России
© EPA-EFE/ Riccardo Antimiani/ТАСС

Италия направит в РФ послом человека, представляющего ориентированную на диалог с Россией партию правящей коалиции - "Лиги" Маттео Сальвини, пишет газета La Stampa.

Согласно публикации, "премьер-министр Мелони посылает в Москву человека Сальвини", это говорит об "изменении итальянской линии" вслед за настроениями в Вашингтоне.

Некоторое время назад министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о назначении новым послом республики в РФ Стефано Бельтраме, дипломатического советника министра финансов Джанкарло Джорджетти, второго человека в "Лиге". Назначенная немногим более года назад Чечилия Пиччони возвращается на руководящую должность в центральном аппарате МИД.

Отмечается, что для утверждения назначения необходимо получить согласие с российской стороны, которого Пиччони ждала несколько месяцев.

Издание обращает внимание, что будущий посол был советником Сальвини в 2019 году, когда он входил в правительство и вел активные контакты с РФ. В материале указывается, что "Лига", вновь вошедшая в правящую коалицию по итогам выборов осенью 2022 года, и ранее предлагала кандидатуру Бельтраме.

Сальвини, занимающий в нынешнем правительстве пост вице-премьера и министра транспорта и инфраструктуры, выступает против идеи направления военных на Украину. Вместе с тем он крайне негативно высказывается о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. 

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
20:19
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
19:58
Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
19:42
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
19:30
Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих
19:15
Зеленский отверг идею о создании буферной зоны
18:59
Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана
18:47
Евросоюз достиг компромисса о начале обучения войск ВСУ
18:30
Трампа нет в числе подтвержденных гостей парада в Пекине
18:14
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
17:59
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения