Италия направит в РФ послом человека, представляющего ориентированную на диалог с Россией партию правящей коалиции - "Лиги" Маттео Сальвини, пишет газета La Stampa.

Согласно публикации, "премьер-министр Мелони посылает в Москву человека Сальвини", это говорит об "изменении итальянской линии" вслед за настроениями в Вашингтоне.

Некоторое время назад министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о назначении новым послом республики в РФ Стефано Бельтраме, дипломатического советника министра финансов Джанкарло Джорджетти, второго человека в "Лиге". Назначенная немногим более года назад Чечилия Пиччони возвращается на руководящую должность в центральном аппарате МИД.

Отмечается, что для утверждения назначения необходимо получить согласие с российской стороны, которого Пиччони ждала несколько месяцев.

Издание обращает внимание, что будущий посол был советником Сальвини в 2019 году, когда он входил в правительство и вел активные контакты с РФ. В материале указывается, что "Лига", вновь вошедшая в правящую коалицию по итогам выборов осенью 2022 года, и ранее предлагала кандидатуру Бельтраме.

Сальвини, занимающий в нынешнем правительстве пост вице-премьера и министра транспорта и инфраструктуры, выступает против идеи направления военных на Украину. Вместе с тем он крайне негативно высказывается о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.