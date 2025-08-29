Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта

Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана. Министры иностранных дел трех стран в совместном заявлении сообщили, что "евротройка" уведомила об этом Совет Безопасности (СБ) ООН. В то же время европейские страны заявили о готовности продолжать вести переговоры по ядерной программе Ирана в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против Тегерана, срок действия которой истекает 18 октября.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова полагает, что, по сути, «ЕС не изменил свою политику в отношении Ирана. ЕС всегда требовал от Ирана полного исполнения всех требований СБ ООН. Но при этом сам ЕС нарушил эти требования, выдвинув односторонние требования к Ирану по выполнению всех условия резолюции 2231, игнорируя свои обязательства. На это Иран не согласился. Поэтому страны ЕС давно угрожали возвращением или по крайне мере инициацией возвращения всех санкций против Ирана, и восстановления механизма «снэпбэк», поскольку Иран потребовал, чтобы все остальные участники СВПД также исполняли свои обязательства».

По словам эксперта, «реакцию Ирана на объединенное давление ЕС и СШАпредсказать нельзя. Все зависит от соотношения внутриполитических сил в Иране. Дело в том, что сейчас в стране идет определенное противостояние между консерваторами и умеренными. И умеренные политики настроены на возвращение к исполнению Ираном в одностороннем порядке своих обязательств. Они готовы пойти на определенные уступки к Западу. А консервативная часть, которая сейчас определяет политику страны, настроена иначе. И Верховный лидер Ирана Аятолла Хоменеи считает, что Иран не должен поддаваться никакому давлению. Поэтому от того, как будет дальше развиваться внутриполитическая ситуация в стране, учитывая, что сам лидер весьма преклонного возраста, и будет зависеть готовность Ирана пойти на уступки перед Западом».