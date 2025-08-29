Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 22:16
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
Москва
29 августа 2025 / 22:16
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Иран после санкций / Ближневосточный кризис
Безопасность
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта

Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана. Министры иностранных дел трех стран в совместном заявлении сообщили, что "евротройка" уведомила об этом Совет Безопасности (СБ) ООН. В то же время европейские страны заявили о готовности продолжать вести переговоры по ядерной программе Ирана в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против Тегерана, срок действия которой истекает 18 октября.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова полагает, что, по сути, «ЕС не изменил свою политику в отношении Ирана. ЕС всегда требовал от Ирана полного исполнения всех требований СБ ООН.  Но при этом сам ЕС нарушил эти требования, выдвинув односторонние требования к Ирану по выполнению всех условия резолюции 2231, игнорируя свои обязательства. На это Иран не согласился.  Поэтому страны ЕС давно угрожали возвращением или по крайне мере инициацией возвращения всех санкций против Ирана, и восстановления механизма «снэпбэк», поскольку Иран потребовал, чтобы все остальные участники СВПД также исполняли свои обязательства».    

По словам эксперта, «реакцию Ирана на объединенное давление ЕС и СШАпредсказать нельзя.  Все зависит от соотношения внутриполитических сил в Иране. Дело в том, что сейчас в стране идет определенное противостояние между консерваторами и умеренными. И умеренные политики настроены на возвращение к исполнению Ираном в одностороннем порядке своих обязательств. Они готовы пойти на определенные уступки к Западу. А консервативная часть, которая сейчас определяет политику страны, настроена иначе. И Верховный лидер Ирана Аятолла Хоменеи считает, что Иран не должен поддаваться никакому давлению.  Поэтому от того, как будет дальше развиваться внутриполитическая ситуация в стране, учитывая, что сам лидер весьма преклонного возраста, и будет зависеть готовность Ирана пойти на уступки перед Западом».      

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
20:19
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
19:58
Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
19:42
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
19:30
Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих
19:15
Зеленский отверг идею о создании буферной зоны
18:59
Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана
18:47
Евросоюз достиг компромисса о начале обучения войск ВСУ
18:30
Трампа нет в числе подтвержденных гостей парада в Пекине
18:14
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
17:59
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения