Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять высший государственный пост, если Дональд Трамп не сможет завершить свой президентский срок.

"Я совершенно уверен, что президент США в хорошей форме, отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней", - отметил он в беседе с газетой USA Today.

Ранее портал Axios информировал о том, что представители Республиканской партии рассматривают Вэнса как кандидата на пост главы государства на выборах в 2028 году.