Трамп совершил стратегическую ошибку

Индия готова увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление администрации США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их прогнозу, индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20%, или на 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует показателю июля. Эти объемы составляют около 1,5% от мировых поставок. Они делают Индию крупнейшим покупателем российской нефти, закрывающей потребности страны примерно на 40 процентов.

"Российская нефть, вероятно, останется основной частью закупок Индией этого сырья, - сказали источники Reuters. - Несмотря на повышение тарифов США и ценовые ограничения ЕС, Индия продолжает полагаться на нефть из России, получая выгоду от поставок дешевых российских углеводородов".

Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял ТАСС, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение США о пошлинах является несправедливым и неразумным.

Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными. Страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимает в своих национальных интересах". Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД южноазиатской республики.

27 августа вступили в силу 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация ввела пошлины в размере 25% на импорт из Индии в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами: ставка для страны составляет 50%. Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от покупки российской нефти после повышения Вашингтоном пошлин на индийские товары до 50%. "Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. <...> Но они не [проявляют готовности сделать это], и я озадачен».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «это просчет США в отношениях с Дели. Это огромная ошибка Трампа и большой подарок нам. Потому, что тройственный союз России-Индии-Китая еще полгода назад не был таким представительным, и Индия воспринимала Китай, как главного своего конкурента и совершенно не собиралась с Китаем дружить. А сейчас фактически три страны активно наращивают совместные и политические, и экономические проекты. Поэтому это очевидная ошибка Трампа, причем ошибка стратегическая. Потому, что вся внешняя политика США держалась на балансе взаимного недоверия между Индией и Китаем. Теперь этот баланс нарушен благодаря исключительно ошибочным действиям Трампа».

По словам эксперта, «что касается политики Индии, то она определяется исключительно представлениями Моди о выгодах Индии. Поэтому благодаря действиям Трампа, для Индии, сегодня, выгодно дружить с Россией и с Китаем, а не с США, как они дружили при Байдене. При Байдене выстраивался индийско-американский союз против российско-китайского союза. Сейчас благодаря действиям Трампа этого не будет. А сама Индия, как вела политику собственных выгод, а не примыкания к кому-то, так и продолжает ее вести. Моди очень целенаправленно и последовательно говорит об интересах своей страны и плевал на все остальное».