Сийярто: конфликт между Украиной и Россией не представляет угрозы для ЕС и НАТО

Конфликт между Украиной и Россией не является угрозой для безопасности стран ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал ложными утверждения европейских политиков о том, будто Украина в конфликте с Россией "защищает безопасность Европы". "Это огромная политическая ложь, что европейские страны, которые являются членами ЕС или НАТО, подвергаются угрозам. Я не считаю это реальной угрозой их безопасности. Если на нас не нападают, то это не наша война, а украинская, поэтому они сражаются не за нас", - подчеркнул Сийярто, выступая на политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

"Мы это не начинали, мы не несем за это ответственности, но мы должны быть готовы к тому, что может произойти жесткая провокация со стороны Киева с целью втянуть нас в войну", - указал он.

Министр также отметил, что Венгрия намерена, "во-первых, оставаться в стороне от войны, а во-вторых, придерживаться стратегии экономического нейтралитета".

Это "необходимо для того, чтобы Венгрия была безопасной, успешной, сильной страной и не участвовала в войне", добавил он. "Это непростая задача, поскольку все в Европе хотят заставить нас делать прямо противоположное", - заключил дипломат.