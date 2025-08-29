Лидерами среди наиболее часто покупаемых гражданами РФ подержанных моделей авто стоимостью в пределах 1 млн рублей в августе текущего года стали отечественная Lada Granta и американский Ford Focus. Об этом со ссылкой на данные исследования "Сберавто" сообщает ТАСС.

В десятке наиболее востребованных среди россиян моделей автомобилей стоимостью в пределах 1 млн рублей также Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze, Opel Astra, Skoda Octavia, BMW 3 Series.

Как отмечается, медианный чек на онлайн-покупку авто с пробегом в России с января по август составил 1 млн рублей. Крупнейшую долю в данном сегменте занимают отечественные бренды (16%, включая Lada, "Москвич" и УАЗ).

На авто брендов из Южной Кореи (Kia, Hyundai) приходится 15% всех сделок, из Германии (Volkswagen, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Audi) - 13%. На долю брендов из США (Ford и Chevrolet) приходится 9% от общего объема авто, приобретаемых до 1 млн рублей, а на долю японских брендов (Toyota, Nissan, Honda и Mazda) - 8%.

Вместе с тем, согласно материалам исследования, наибольшая часть онлайн-сделок приходится на покупку авто возрастом от 10 до 15 лет. При этом покупатели чаще всего выбирают машины 2012 года выпуска, которые составляют 12% всех приобретаемых авто в исследуемой выборке. Кроме того, популярны автомобили 2008 года, на которые приходится 10% продаж, и модели 2011 года (9%).