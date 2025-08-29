Путин 1 сентября проведет переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин 1 сентября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главы государств обсудят украинское и ближневосточное урегулирование. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в ходе брифинга для журналистов.

"Планируется беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры находятся в постоянном контакте, много общаются по телефону", - сказал он, отметив, что в Китае будет первая очная встреча президентов в этом году.

"Разумеется, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - указал представитель Кремля, обратив внимание, что Анкара играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров.

"Кроме того, безусловно, не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, Северной Африке, Кавказский регион и так далее", - добавил Ушаков.