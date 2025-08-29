В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с октября 2023 года из-за действий израильских ВС, составило более 63 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года достигло 63 025, число пострадавших - до 159 490", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие сутки в анклаве погибли не менее 59 палестинцев, еще 224 получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

В начале августа военно-политический кабинет Израиля утвердил внесенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа. По утверждению Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС.

Ранее в пятницу в Армии обороны Израиля заявили, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.