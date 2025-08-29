Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 22:17
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
Москва
29 августа 2025 / 22:17
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Общество
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
29 августа 2025 / 17:59
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с октября 2023 года из-за действий израильских ВС, составило более 63 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года достигло 63 025, число пострадавших - до 159 490", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие сутки в анклаве погибли не менее 59 палестинцев, еще 224 получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

В начале августа военно-политический кабинет Израиля утвердил внесенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа. По утверждению Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС.

Ранее в пятницу в Армии обороны Израиля заявили, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
20:19
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
19:58
Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
19:42
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
19:30
Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих
19:15
Зеленский отверг идею о создании буферной зоны
18:59
Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана
18:47
Евросоюз достиг компромисса о начале обучения войск ВСУ
18:30
Трампа нет в числе подтвержденных гостей парада в Пекине
18:14
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
17:59
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения