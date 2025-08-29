Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие

Безопасность в Европе должна быть неделимой для всех. На этом акцентировал внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко, упрекнув ОБСЕ в бездействии в условиях кризиса.

"Безопасность должна быть неделимой, она должна быть единой для европейцев. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - США", - отметил он в интервью Центральному телевидению Китая.

В этой связи Лукашенко напомнил об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Самый острый момент для европейской безопасности, а ее не слышно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит. Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если их нарушают, будет конкретный ответ", - указал он.

Вместе с тем глава государства отметил, что в истории был горький опыт, когда подобные гарантии были отражены на бумаге, а на деле не сработали. "Когда мы в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территории Украины и Беларуси, Казахстана и сконцентрировали свое оружие в России, тогда нам давали гарантии сильные страны: и Америка, и Великобритания, и Россия и так далее. Ну и что? Все это было забыто. Поэтому надо договариваться сейчас", - заключил он.