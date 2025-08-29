Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 22:17
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
Москва
29 августа 2025 / 22:17
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
29 августа 2025 / 18:14
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

Безопасность в Европе должна быть неделимой для всех. На этом акцентировал внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко, упрекнув ОБСЕ в бездействии в условиях кризиса.

"Безопасность должна быть неделимой, она должна быть единой для европейцев. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - США", - отметил он в интервью Центральному телевидению Китая.

В этой связи Лукашенко напомнил об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Самый острый момент для европейской безопасности, а ее не слышно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит. Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если их нарушают, будет конкретный ответ", - указал он.

Вместе с тем глава государства отметил, что в истории был горький опыт, когда подобные гарантии были отражены на бумаге, а на деле не сработали. "Когда мы в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территории Украины и Беларуси, Казахстана и сконцентрировали свое оружие в России, тогда нам давали гарантии сильные страны: и Америка, и Великобритания, и Россия и так далее. Ну и что? Все это было забыто. Поэтому надо договариваться сейчас", - заключил он. 

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
20:19
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
19:58
Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40
19:42
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
19:30
Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих
19:15
Зеленский отверг идею о создании буферной зоны
18:59
Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана
18:47
Евросоюз достиг компромисса о начале обучения войск ВСУ
18:30
Трампа нет в числе подтвержденных гостей парада в Пекине
18:14
Лукашенко подверг ОБСЕ критике за бездействие
17:59
В секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 63 тыс. палестинцев
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения