Трампа нет в числе подтвержденных гостей парада в Пекине

Президент США Дональд Трамп не фигурирует в списке подтвержденных гостей парада 3 сентября в столице КНР. Так помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал возможность новой встречи лидеров России и США.

"Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа в их числе нет. А президент Азербайджана Ильхам Алиев есть. Возможна ли встреча? Я не знаю", - отметил представитель Кремля.