Евросоюз достиг компромисса о начале обучения войск ВСУ
Главы МИД и министры обороны Европейского союза условились о расширении мандата тренировочной миссии сообщества для Украины с целью начала подготовки украинских военных на территории этой страны. С таким заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам первого дня неформальной министерской встречи ЕС в Копенгагене.

"Что касается гарантий, у нас есть единое соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины", - указала она.

При этом Каллас не назвала возможных сроков для начала этой деятельности, лишь отметив, что после конфликта ЕС "не намерен допустить повторения 2022 года". Данное решение носит предварительный характер и должно быть утверждено на официальном заседании Совета ЕС.

Вместе с тем она не ответила, готов ли кто-либо из стран Европы направить своих военных инструкторов на Украину до прекращения боевых действий. 

