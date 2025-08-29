Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
29 августа 2025 / 12:09
29 августа 2025 / 11:48
Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана
29 августа 2025 / 18:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"После турецкого коллеги - очередь президента Ирана, это Масуд Пезешкиан", - сказал он в ходе брифинга. "Иран - наш давний надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - отметил представитель Кремля.
"В январе состоялся официальный визит президента Ирана в Москву. В рамках этого визита был подписан обновленный базовый международный документ - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - напомнил он.