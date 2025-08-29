Путин 1 сентября проведет встречу с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"После турецкого коллеги - очередь президента Ирана, это Масуд Пезешкиан", - сказал он в ходе брифинга. "Иран - наш давний надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - отметил представитель Кремля.

"В январе состоялся официальный визит президента Ирана в Москву. В рамках этого визита был подписан обновленный базовый международный документ - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - напомнил он.