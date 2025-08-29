Зеленский отверг идею о создании буферной зоны

Владимир Зеленский отказался от возможности создания буферной зоны на Украине, так как, на его взгляд, она уже и так обеспечивается действиями беспилотников.

"Я это слышал не раз от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это совершенно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится на расстоянии 10 и более километров одно от другого, поскольку все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", уже существует", - сказал он на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Общественное. Новости".

Некоторое время назад газета Politico информировала о том, что лидеры европейских стран обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования.