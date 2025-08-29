Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих

Боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно снизился, потери противника с начала года составили более 340 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в 2025 году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений", - указал он.