Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Безопасность
Белоусов: ВСУ потеряли с начала года более 340 тыс. военнослужащих
29 августа 2025 / 19:30
© Артем Геодакян/ ТАСС
Боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно снизился, потери противника с начала года составили более 340 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.
"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в 2025 году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений", - указал он.