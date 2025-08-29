Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 августа 2025 / 18:00
29 августа 2025 / 12:09
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
29 августа 2025 / 19:42
Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку до окончания мандата
© AP Photo/ Lewis Joly/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не будет подавать в отставку до окончания положенного срока.

"Я получил мандат от народа Франции, и он будет выполнен в полной мере в соответствии с обязательствами, вопреки желанию проигравших на выборах", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Тулоне по итогам заседания совета министров Франции и Германии.

Некоторое время назад основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что фракция его политической силы инициирует в сентябре процедуру отрешения Макрона от власти из-за кризисного состояния экономики в стране.

В понедельник премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной ситуацией с финансами, в первую очередь, продолжающимся ростом государственной задолженности. Он отметил, что "ежечасно госдолг Франции растет на €12 млн" и уже составляет €3,4 трлн. 

