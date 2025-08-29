Цена серебра на Comex впервые с сентября 2011 года превысила $40

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составила более $40 впервые с 21 сентября 2011 года.

По состоянию на 17:55 мск, стоимость серебра составляла $40,005 за тройскую унцию (+1,19%). К 19:22 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $40,685 за тройскую унцию (+2,91%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре текущего года демонстрировала рост на 1,21% и торговалась на уровне $3 512,4 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.