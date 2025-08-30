Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
29 августа 2025 / 20:19
Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
© AP Photo/ Kin Cheung/ТАСС

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве признал, что Украина не сможет отвоевать свои границы.

"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем. Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну", - отметил он.

Вместе с тем Зеленский обвинил Россию в искусственном затягивании переговорного процесса. По его словам, 29 августа в Нью-Йорке должна пройти встреча главы его офиса Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, они обсудят подготовку к предстоящим контактам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что Москва не наблюдает динамики по переговорному процессу по Украине, при этом сохраняет заинтересованность и готовность к нему.

