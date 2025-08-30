Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Многополярный мир
Политика
Иран отверг план стран "евротройки" по ядерной сделке
29 августа 2025 / 20:38
Иран отверг план стран "евротройки" по ядерной сделке
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран открыт для честных переговоров по ядерной сделке (СВПД), но отвергает план европейской "тройки" (Великобритания, Германия, Франция) из-за "нереалистичных предварительных условий". Вместе с тем он поддержал инициативу России и Китая о коротком техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН, дипломат охарактеризовал план "евротройки" как "лицемерный шаг". "Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой", - подчеркнул он. По его словам, Иран "никогда не поддастся" тактике давления, призванной "навязывать и диктовать", а не решать проблемы.

"Мы поддерживаем предоставление дипломатии большего времени для достижения нового понимания и новой сделки. Предложение Москвы и Пекина о коротком техническом продлении резолюции 2231 является практическим шагом в этом направлении", - указал Иравани.

Он также назвал решение стран Европы "провокационной эскалацией", которая подрывает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и ставит под угрозу международный мир и безопасность.

В четверг Лондон, Берлин и Париж инициировали запуск механизма snapback. При этом "евротройка" заявила о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей отмену санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда на Западе обвинили исламскую республику в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году в ходе своего первого срока.

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
