ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил более 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 80,2%. Опрос проводился в период с 18 по 24 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% опрошенных (плюс 1 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1 п.п. и составляет 77,5%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 51,6% респондентов (плюс 0,6 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,7% участников опроса (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61% сограждан (плюс 0,9 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,2%, КПРФ - 9,4%, ЛДПР - 11%, "Справедливой России - За правду" - 3,7%, "Новых людей" - 7,6%.