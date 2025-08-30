Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Черное море вблизи Новороссийска разлилось порядка 30 куб. м нефти
Из-за разлива вблизи Новороссийска в Черном море оказалось порядка 30 куб. м нефти. Соответствующие данные приводятся в сообщении Росприроднадзора со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

"В пятницу утром во время проведения грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО "КТК-Р" из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка. По информации компании, в море попало около 30 кубических метров нефти", - следует из сообщения.

В пресс-службе КТК заявили, что причины произошедшего устанавливаются. Вместе с тем "разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера".

Некоторое время назад в Росприроднадзоре заявили ТАСС, что разлив в Черном море в районе Новороссийска оперативно локализован, угрозы его распространения нет.

