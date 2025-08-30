Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Япония: новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Политика
Мерц считает, что конфликт на Украине продлиться "еще много месяцев"
29 августа 2025 / 21:37
© Paulius Peleckis/ Getty Images/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что конфликт на Украине продлиться еще много месяцев. Трансляцию совместной пресс-конференции Мерца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне вел телеканал Welt.
"Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому - в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с "коалицией желающих", - сказал глава германского правительства.
"На следующей неделе мы снова обсудим, как быть дальше. Я активно выступаю за то, чтобы европейцы и американское правительство тщательно обсудили последующие шаги", - отметил он. Процесс будет долгим и потребует "много терпения", добавил Мерц.