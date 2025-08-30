Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Мерц считает, что конфликт на Украине продлиться "еще много месяцев"
29 августа 2025 / 21:37
Мерц считает, что конфликт на Украине продлиться "еще много месяцев"
© Paulius Peleckis/ Getty Images/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что конфликт на Украине продлиться еще много месяцев. Трансляцию совместной пресс-конференции Мерца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне вел телеканал Welt.

"Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому - в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с "коалицией желающих", - сказал глава германского правительства.

"На следующей неделе мы снова обсудим, как быть дальше. Я активно выступаю за то, чтобы европейцы и американское правительство тщательно обсудили последующие шаги", - отметил он. Процесс будет долгим и потребует "много терпения", добавил Мерц.

