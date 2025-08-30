Рябков: Киев и Европа саботируют достигнутые на Аляске понимания

Москва руководствуется тем, что никаких отклонений от достигнутых между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске пониманий не будет, но Украина и ЕС саботируют процесс. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий, которые были достигнуты на важнейшей встрече президентов двух стран на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где сегодня проводится откровенный саботаж", - отметил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о том, как сегодня выстраивается диалог с Вашингтоном.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров глава российского государства заявил, что урегулирование украинского конфликта стало центральной темой прошедшего саммита. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву.