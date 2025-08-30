Слуцкий отметил, что условия Зеленского торпедируют усилия Трампа

Требования Владимира Зеленского касательно гарантий безопасности Украины будут способствовать эскалации конфликта. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Некоторое время назад Зеленский назвал в числе гарантий безопасности Украины обеспечение ВСУ финансированием и оружием с сохранением нынешней численности войск, сохранение антироссийских санкций и готовность со стороны партнеров поддержать Украину. Последний пункт он охарактеризовал как "НАТО-лайт".

"Сентенции Зеленского не про гарантии мира и безопасности. Скорее, про гарантии дальнейшей эскалации и продолжения войны. До последнего украинца и полного разрушения страны. Хочет "НАТО-лайт"? То есть облегченный, но, фактически, столь же агрессивный клон антироссийского плацдарма на Украине?!" - указал парламентарий.

По его словам, Зеленский "мира не хочет и лишь юродствует, выдвигая заведомо неприемлемые требования". Это торпедирует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР считает, что Украина не должна получать никакие гарантии безопасности в обход РФ. "Речь, в первую очередь, должна идти об устойчивом мире, где обеспечены безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. А также защита прав русскоязычных, прекращение гонений на православную церковь, признание территориальных реалий", - резюмировал он.