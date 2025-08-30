Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Слуцкий отметил, что условия Зеленского торпедируют усилия Трампа
29 августа 2025 / 22:25
Слуцкий отметил, что условия Зеленского торпедируют усилия Трампа
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Требования Владимира Зеленского касательно гарантий безопасности Украины будут способствовать эскалации конфликта. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Некоторое время назад Зеленский назвал в числе гарантий безопасности Украины обеспечение ВСУ финансированием и оружием с сохранением нынешней численности войск, сохранение антироссийских санкций и готовность со стороны партнеров поддержать Украину. Последний пункт он охарактеризовал как "НАТО-лайт".

"Сентенции Зеленского не про гарантии мира и безопасности. Скорее, про гарантии дальнейшей эскалации и продолжения войны. До последнего украинца и полного разрушения страны. Хочет "НАТО-лайт"? То есть облегченный, но, фактически, столь же агрессивный клон антироссийского плацдарма на Украине?!" - указал парламентарий.

По его словам, Зеленский "мира не хочет и лишь юродствует, выдвигая заведомо неприемлемые требования". Это торпедирует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР считает, что Украина не должна получать никакие гарантии безопасности в обход РФ. "Речь, в первую очередь, должна идти об устойчивом мире, где обеспечены безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. А также защита прав русскоязычных, прекращение гонений на православную церковь, признание территориальных реалий", - резюмировал он. 

