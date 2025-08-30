Валерий Герасимов: выполнение задач СВО будет продолжено

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО генерал армии Валерий Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.

Он в частности заявил:

- «Сегодня мы подведем итоги боевых действий за весенне-летний период и уточним задачи на дальнейшую перспективу.

Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта. С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Группировка войск «Север» после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.

Соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории. На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами (Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези, Среднее). На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск. Завершается разгром, прижатой к реке Северский Донец, группировки противника в Серебрянском лесничестве.

Южная группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На краматорско-дружковском направлении частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр. Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне противника. Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Группировка войск «Центр» развивает наступление на всех направлениях – октябрьском, красноармейском и днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации. Бои идут непосредственно в Красноармейске. Преодолены линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, на территории которой освобождены два населенных пункта (Дачное и Филия).

Подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами. Вчера освобождена Камышеваха – последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки «Восток». В настоящее время продолжается освобождение территории Запорожской области, где войска группировки взяли под контроль два населенных пункта (Малиновка и Темировка). Развивается наступление в Днепропетровской области, нашими войсками заняты Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.

Войска группировки «Днепр», развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое). Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней. По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76-ти важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности. Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы: Староконстантинов, Васильков и Коломыя.

Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов).

Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери.

В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр».

На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Необходимо отметить, что материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

Но решающая роль остается за нашими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка.

В период весенне-летней кампании 2025 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами 120,9 тыс. военнослужащих, из которых свыше 101 тыс. – солдаты и сержанты.

В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке.

Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий.

Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период».