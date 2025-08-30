Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах

Токио увеличивает расходы на оборону на предстоящий финансовый год до рекордного уровня. В пятницу Министерство обороны Японии запросило бюджет в размере 8,8 трлн иен (60 млрд долларов) на 2026 финансовый год. Запрашиваемая сумма не включает расходы, связанные с размещением военных баз США, которые составляют около 200 миллиардов иен в год.

Основное внимание будет уделено развёртыванию ракет различных классов и беспилотников. В целом же запрос отражает планы Японии по наращиванию оборонного потенциала на общую сумму 43 трлн иен в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года.

Согласно заявленному проекту бюджета, около 1 триллиона иен будет потрачено на приобретение ракет «Standoff». 179,8 миллиарда иен будет выделено на модернизированную версию управляемой противокорабельной ракеты Type-12 с дальностью полёта около 1000 километров.

Запрос также включает 39,2 миллиарда иен на высокоскоростные планирующие боеприпасы, и 30,5 миллиарда иен на гиперзвуковые ракеты.

Для усиления противовоздушной обороны за счёт совершенствования систем обнаружения и отслеживания ракет министерство просит выделить около 517,4 млрд иен, из которых 7,9 млрд иен пойдут на модернизацию зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В рамках пятилетнего плана по наращиванию оборонного потенциала на укрепление систем беспилотной воздушной и морской обороны будет выделено около 312,8 млрд иен на закупку воздушных и подводных дронов.

На протяжении десятилетий в Японии действовало ограничение на оборонный бюджет примерно 1 % от валового внутреннего продукта, что должно было продемонстрировать её пацифизм в международных делах. Однако в 2022 году правительство поставило цель постепенно увеличить расходы на оборону до 2 % ВВП к 2027 финансовому году, мотивируя это угрозами со стороны Китая, Северной Кореи и России. В уме, правда, и крепнущие год от года сомнения в энтузиазме главных союзников – США встать на защиту Японии.

Между тем, принятие оборонного бюджета может столкнуться с большими трудностями как во внешней, так и во внутренней политике страны.

С одной стороны, администрация президента США на фоне постоянных упреков президента Трампа в том, что Токио нахлебничает в вопросах обороны, потребовала от Японии увеличить военные расходы до 3,5 % от ВВП. В подтексте – увязка роста расходов на оборону с торговой политикой США в отношении Японии, которая выливается в крупнейшее повышение тарифов на японский импорт.

Подобная ноша непосильна для экономики страны, у которой самый высокий госдолг среди развитых стран. Он составляет около 9 триллионов долларов - это более чем в два раза превышает размер экономики. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба пару месяцев назад на заседании правительства сравнил ситуацию с бюджетом Японии с ситуацией в Греции, которая в 2009 году столкнулась с долговым кризисом. Крах экономики вряд ли наступит, но стагнация уже была зафиксирована в первом квартале нынешнего года. Прогнозы также не радуют.

Ситуация усугубляется тем, что на фоне высокой инфляции правительство предлагает раздачу вертолетных денег для поддержки населения. Альтернативой является уменьшение налога с продаж, за который ратует оппозиция. И то, и другое для бюджета совсем не полезно. К этому прибавляется и повышение пошлин на импорт в США, что тоже подрубает экономику и соответственно, доходы бюджета.

С другой стороны, правящая Либерально-демократическая партия к лету нынешнего года утратила большинство в обеих палатах парламента. В этих условиях проведение любых бюджетных проектов, особенно столь масштабных, столкнется с жестким отпором оппозиции. И главное деятельным – консерваторам придется вносить коррективы, теряя реноме у чиновников и авторитет у избирателей.

Не то, чтобы оппозиция отвергала угрозы безопасности Японии. Тут прочный консенсус. Проблема – где найти средства. Это либо выпуск гособлигаций, выплата по которым и так обременяет бюджет, либо повышение налогов, что категорически не принимает население и мелкий бизнес.

Поэтому предлагая рекордный военный бюджет правительство наверняка столкнется и с беспрецедентной фрондой оппозиции в парламенте. Для переживающей системный кризис Либеральной демократической партии Японии это станет еще одним серьезным испытанием.