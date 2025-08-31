Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Визит президента США Дональда Трампа в Нью-Дели для участия во встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Индию, Австралию, США и Японию) не состоится, сообщает 30 августа The New York Times, со ссылкой на источники. Это резко снижает значение QUAD как международной структуры, направленной на сдерживание КНР в Индо-тихоокеанском регионе.

Причиной стало, по мнению газеты, открытое нежелание Моди поддержать номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира, что сильно ухудшило их отношения.

После 17 июня, когда состоялся телефонный разговор двух лидеров, включавший и размолвку на тему Нобелевской премии, личных контактов Моди и Трампа не было. Как сообщали СМИ, индийский лидер отклонил приглашение президента США посетить Вашингтон после саммита Группы семи в Канаде. Трамп несколько раз пытался поговорить с Моди по телефону, но премьер-министр отказывался от всех предложений.

США также ввели с 28 августа повышенные тарифы на импорт индийский товаров в размере 50% стоимости, что почти в два раза превышает размер тарифов, действующих в отношении КНР. Администрация Трампа аргументировала свое решение продолжающимся импортом российской нефти индийскими компаниями. В то же время, по мнению ряда наблюдателей, Трамп заинтересован в облегчении доступа на индийский рынок сельскохозяйственной продукции США, а также в расширении экспорта вооружений. С другой стороны Индия, не демонстрирует никаких признаков стремления урегулировать ситуацию.  

На этом фоне обращает на себя внимание тенденция к политическому сближению Индии с КНР и Россией, очередной вехой которого станет саммит ШОС в КНР 31 августа, в котором примут участие лидеры трех государств.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, они обсудят предстоящий визит российского лидера в Индию в декабре. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге. Представитель Кремля напомнил, что недавно Путин принимал советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала и министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара.

 

