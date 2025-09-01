В Госдуме пояснили, какие подарки не запрещено дарить учителям

Стоимость подарков учителям не должна составлять более 3 тыс. рублей. На это обратила внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

"В Гражданском кодексе, в статье 575, сказано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там сформулировано - что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Соответственно, из этого можно заключить, что такие подарки дарить можно", - указала она.

Депутат отметила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с учащимися. "Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами", - сказала она.

Вместе с тем Буцкая порекомендовала сохранять подтверждения стоимости подарков. "Если вы что-то хотите подарить - купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, поскольку, если у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет", - пояснила она.

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ, подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам образовательных организаций, не допускаются, "за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей".