Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, ссылаясь на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия," - следует из сообщения. Отмечается, что следственные действия продолжаются, подозреваемый дал первые показания.

В минувшую субботу Парубий был застрелен во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. В период с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. 1 ноября 2018 года был включен в санкционный список РФ. </p