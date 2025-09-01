Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Reuters: жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
31 августа 2025 / 00:35
30 августа 2025 / 22:54
29 августа 2025 / 18:00
/ Ближнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Политика и религия
Общество
Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
1 сентября 2025 / 10:31
Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
© Максим Никитин/ ТАСС

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, ссылаясь на министра внутренних дел и главу Службы безопасности.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия," - следует из сообщения. Отмечается, что следственные действия продолжаются, подозреваемый дал первые показания.

В минувшую субботу Парубий был застрелен во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. В период с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. 1 ноября 2018 года был включен в санкционный список РФ. </p

