Навроцкий потребовал от ФРГ репарации Польше за ущерб во Второй мировой войне
1 сентября 2025 / 10:30
© Artur Widak/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Германия должна выплатить Польше репарации за причиненный за годы нацистской оккупации ущерб. С таким заявлением выступил польский президент Кароль Навроцкий в годовщину начала Второй мировой войны, передает телеканал TVP Info.

"Чтобы выстраивать отношения с нашим западным соседом на фундаменте правды и добрососедства, мы должны окончательно решить вопрос о репарациях, которые я в качестве президента Польши безоговорочно требую для нашего общего блага", - сказал он, выступая на мемориале Вестерплатте в Гданьске.

"Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией", - подчеркнул Навроцкий.

Польша в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты Германией репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был обнародован трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей из-за нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Итоговая сумма составила около $1,5 трлн.

В правительстве ФРГ не раз отмечали, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив Берлину найти "креативное решение" для компенсации ущерба.

