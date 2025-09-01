Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
31 августа 2025 / 00:35
30 августа 2025 / 22:54
29 августа 2025 / 18:00
Общество
Reuters: жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека
1 сентября 2025 / 10:57
Reuters: жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека
© REUTERS/ТАСС

При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека, еще 1,5 тыс. получили ранения. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел страны передает агентство Reuters.

Сообщается, что спасатели осуществляют разбор завалов и доставляют пострадавших в безопасные места.

Некоторое время назад телеканал RTA со ссылкой на местные власти информировал о гибели 500 человек. По их данным, многие пострадавшие остаются под завалами, в этой связи число жертв может увеличиться.

