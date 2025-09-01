СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Общество
Reuters: жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека
1 сентября 2025 / 10:57
© REUTERS/ТАСС
При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека, еще 1,5 тыс. получили ранения. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел страны передает агентство Reuters.
Сообщается, что спасатели осуществляют разбор завалов и доставляют пострадавших в безопасные места.
Некоторое время назад телеканал RTA со ссылкой на местные власти информировал о гибели 500 человек. По их данным, многие пострадавшие остаются под завалами, в этой связи число жертв может увеличиться.