Моди назвал отличными переговоры с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

"Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру. Произвели обмен мнениями о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине. Наше особое привилегированное стратегическое партнерство остается важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - указал он в соцсети Х.

По информации МИД Индии, Моди и Путин "обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях".

Вместе с тем стороны "обсудили региональные и глобальные вопросы, включая недавние события, связанные с Украиной, указали в ведомстве.

Кроме того, лидеры России и Индии подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. "Премьер-министр заявил президенту Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце текущего года", - заключил МИД.

Переговоры Путина с Моди начались один на один в "Аурусе" российского президента по путти в тяньцзиньский отель Ritz-Carlton. Этот разговор длился 50 минут. Затем собеседники переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации. Общение с участием членов делегаций также продлилось около 50 минут.