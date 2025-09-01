Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 14:05
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье Россияне не смогут продавать землю отдельно от дачи
Москва
1 сентября 2025 / 14:05
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
30 августа 2025 / 22:54
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Шанхайское сотрудничество / Геополитика
Политика
Моди назвал отличными переговоры с Путиным
1 сентября 2025 / 11:16
Моди назвал отличными переговоры с Путиным
© Владимир Смирнов/ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

"Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру. Произвели обмен мнениями о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине. Наше особое привилегированное стратегическое партнерство остается важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - указал он в соцсети Х.

По информации МИД Индии, Моди и Путин "обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях".

Вместе с тем стороны "обсудили региональные и глобальные вопросы, включая недавние события, связанные с Украиной, указали в ведомстве.

Кроме того, лидеры России и Индии подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. "Премьер-министр заявил президенту Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце текущего года", - заключил МИД.

Переговоры Путина с Моди начались один на один в "Аурусе" российского президента по путти в тяньцзиньский отель Ritz-Carlton. Этот разговор длился 50 минут. Затем собеседники переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации. Общение с участием членов делегаций также продлилось около 50 минут. 

СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:58
Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье
11:45
Россияне не смогут продавать землю отдельно от дачи
11:28
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов демонстрируют рост на 0,87%
11:16
Моди назвал отличными переговоры с Путиным
10:57
Reuters: жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека
10:31
Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия
10:30
Навроцкий потребовал от ФРГ репарации Польше за ущерб во Второй мировой войне
10:14
В Госдуме пояснили, какие подарки не запрещено дарить учителям
22:01
Валерий Герасимов: выполнение задач СВО будет продолжено
22:25
Слуцкий отметил, что условия Зеленского торпедируют усилия Трампа
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения