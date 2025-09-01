Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов демонстрируют рост на 0,87%

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 1 сентября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,87%, до 2 924,55 пункта, индекс РТС также рос на 0,87% - до 1 146,87 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 1,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,245 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 921,08 (+0,75%), индекс РТС составлял 1 145,51 пункта (+0,75%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение, до 11,24 рубля (-1,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.