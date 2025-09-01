Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Россияне не смогут продавать землю отдельно от дачи
1 сентября 2025 / 11:45
Россияне не смогут продавать землю отдельно от дачи
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В России вступил в силу закон, уточняющий возможность отчуждать садовые и огородные участки отдельно от домов и построек, расположенных на них.

Теперь раздел участка возможен с соблюдением определенных земельным законодательством требований. Вместе с тем документ уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках, а также вводит запрет на раздел жилого или садового дома, хозпостройки или гаража.

Кроме того, согласно документу, в инфраструктуру садоводческих участков могут быть включены не только системы подачи электричества, газа, воды и канализации, но и различные хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, погреба, теплицы, летние кухни и колодцы. При этом к таким постройкам нельзя относить погреба и другие сооружения, являющиеся частями домов, что призвано избежать путаницы при оформлении домов и участков, а также при постановке на кадастровый учет.

