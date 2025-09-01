Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом несколько региональных тем, в частности Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье.

"В центре нашего внимания представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Взаимодействие Москвы и Анкары по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и доверительный характер", - отметил российский лидер.