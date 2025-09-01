СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье
1 сентября 2025 / 11:58
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом несколько региональных тем, в частности Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье.
"В центре нашего внимания представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Взаимодействие Москвы и Анкары по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и доверительный характер", - отметил российский лидер.