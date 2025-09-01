Силуанов отметил, что на саммите ШОС в Тяньцзине он "вообще ни за что не платит"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в ходе визита российской делегации на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Китае, в шутку ответил, что лично он "вообще не платит".

Корреспондент Life Александр Юнашев в кулуарах саммита ШОС в Тяньцзине спросил у российского министра, чем он расплачивается в Китае. "А я вообще не плачу ни за что!" - отметил Силуанов.

Некоторое время назад на заседании Совета глав государств - членов ШОС президент России Владимир Путин обратил внимание, что темпы роста экономик стран - участниц объединения демонстрируют показатели выше мировых, при этом во взаиморасчетах в рамках ШОС все шире применяются национальные валюты.