Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 260 беспилотников самолетного типа
1 сентября 2025 / 12:31
© Минобороны РФ/ТАСС
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 260 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.