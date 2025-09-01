Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 260 беспилотников самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 260 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.