Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 15:37
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
Лидеры государств ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию Путин: россияне заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
Москва
1 сентября 2025 / 15:37
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
30 августа 2025 / 22:54
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
"Известия" отметили рекордный разрыв в размере пенсий в регионах РФ
1 сентября 2025 / 12:45
"Известия" отметили рекордный разрыв в размере пенсий в регионах РФ
© Александр Рюмин/ ТАСС

В России разрыв в размере пенсий, которые выплачиваются пожилым, стал рекордным, составив 22 тыс. рублей. На это обращают внимание "Известия", ссылаясь на данные Социального фонда России (СФР) по итогам первой половины 2025 года.

Как отмечается, самые высокие пенсионные выплаты по старости зафиксированы на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие - в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.).

Издание указывает, что максимальная пенсия в регионе в 2,2 раза превысила минимальную, при этом средний показатель в стране составляет 25 тыс. рублей. Причинами такой ситуации с дифференциацией пенсий называются различия в доходах и местные надбавки.

Вместе с тем в СФР уточнили, что чем выше зарплаты в субъекте, тем пенсии больше. 

СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:32
Лидеры государств ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию
13:16
Путин: россияне заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
12:58
Патриарх Кирилл поздравил учащих и учащихся с Днем знаний
12:45
"Известия" отметили рекордный разрыв в размере пенсий в регионах РФ
12:31
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 260 беспилотников самолетного типа
12:15
Силуанов отметил, что на саммите ШОС в Тяньцзине он "вообще ни за что не платит"
11:58
Путин и Эрдоган обсудили Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье
11:45
Россияне не смогут продавать землю отдельно от дачи
11:28
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов демонстрируют рост на 0,87%
11:16
Моди назвал отличными переговоры с Путиным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения