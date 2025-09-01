В России разрыв в размере пенсий, которые выплачиваются пожилым, стал рекордным, составив 22 тыс. рублей. На это обращают внимание "Известия", ссылаясь на данные Социального фонда России (СФР) по итогам первой половины 2025 года.

Как отмечается, самые высокие пенсионные выплаты по старости зафиксированы на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие - в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.).

Издание указывает, что максимальная пенсия в регионе в 2,2 раза превысила минимальную, при этом средний показатель в стране составляет 25 тыс. рублей. Причинами такой ситуации с дифференциацией пенсий называются различия в доходах и местные надбавки.

Вместе с тем в СФР уточнили, что чем выше зарплаты в субъекте, тем пенсии больше.