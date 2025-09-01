Патриарх Кирилл поздравил учащих и учащихся с Днем знаний

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил учащих и учащихся духовных учебных заведений с Днем знаний, пожелав им крепости сил и бодрости духа. Текст поздравления размещен на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Сердечно поздравляю всех вас с началом учебного года. Сегодня перед вами открывается очередной этап интеллектуального и духовного поприща, прохождение которого имеет целью приобретение новых ценных знаний. В этот период каждый из вас призван не только получать полезные навыки, но и работать над собой и стремиться к внутреннему совершенствованию. Желаю всем вам, учащим и учащимся, крепости телесных и душевных сил, бодрости духа, терпения, усердия и помощи Вседержителя в предстоящих трудах", - следует из текста поздравления.

Предстоятель РПЦ также напомнил слова царя Соломона о том, что "начало мудрости - страх Господень; а благоговение к Богу - начало разумения". "Помните, что благоговейный трепет перед Святыней и желание следовать воле Владыки всяческих - необходимые условия для получения истинных знаний, способных укрепить в вере и в непреткновенном шествии за Христом", - указал он.