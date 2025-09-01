Путин: россияне заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году

Граждане РФ лидируют по числу прибывающих на отдых в Турцию. На это обратил внимание президент России Владимир Путин сообщил при общении с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Характерно, что в 2024 году россияне вновь оказались на первом месте среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд. Республику посетили более 6,7 млн граждан России. Это на 6,3% больше, чем годом ранее", - отметил Путин.

"И это, конечно, в первую очередь, ваша заслуга, уважаемый господин президент, поскольку вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера", - сказал российский лидер, обращаясь к собеседнику.