Лидеры государств ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приняли декларацию по итогам саммита в Тяньцзине, сообщает ТАСС.

Встреча проходит 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств, в том числе президента РФ Владимира Путина и представителей 10 международных организаций.

Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что в ней отражены "консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы организации на каждом из направлений ее деятельности".

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Первоначально в ее состав входили Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.