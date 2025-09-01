Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 сентября 2025 / 17:09
КОТИРОВКИ
USD
01/09
80.3316
EUR
01/09
94.0479
Новости часа
Суточные потери ВСУ в ходе спецоперации составили около 1 245 военных В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
Москва
1 сентября 2025 / 17:09
Котировки
USD
01/09
80.3316
0.0000
EUR
01/09
94.0479
0.0000
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
31 августа 2025 / 00:35
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
30 августа 2025 / 22:54
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
29 августа 2025 / 18:00
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Культурная среда / Геополитика
Политика
Yonhap: Ким Чен Ын следует на поезде в Китай
1 сентября 2025 / 13:42
Yonhap: Ким Чен Ын следует на поезде в Китай
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом информировало южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на источники в КНДР.

Сообщается, что Ким Чен Ын отбыл из Пхеньяна после полудня по местному времени (после 06:00 мск). В настоящее время он находится в пути. В Южной Корее обращают внимание, что нынешний северокорейский лидер впервые примет участие в многостороннем дипломатическом событии.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. На 3 сентября в Пекине намечен масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, в том числе президент РФ Владимир Путин. 

СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
СМИ: Трамп отказался участвовать в саммите QUAD
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Япония: военный бюджет пухнет как на дрожжах
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
14:59
Суточные потери ВСУ в ходе спецоперации составили около 1 245 военных
14:45
В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
14:30
Си Цзиньпин отметил, что экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн
14:16
Президент России поздравил сограждан с Днем знаний
13:59
Цена серебра на Comex поднялась до максимумов сентября 2011 года
13:42
Yonhap: Ким Чен Ын следует на поезде в Китай
13:32
Лидеры государств ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию
13:16
Путин: россияне заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
12:58
Патриарх Кирилл поздравил учащих и учащихся с Днем знаний
12:45
"Известия" отметили рекордный разрыв в размере пенсий в регионах РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения