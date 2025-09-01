Yonhap: Ким Чен Ын следует на поезде в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом информировало южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на источники в КНДР.

Сообщается, что Ким Чен Ын отбыл из Пхеньяна после полудня по местному времени (после 06:00 мск). В настоящее время он находится в пути. В Южной Корее обращают внимание, что нынешний северокорейский лидер впервые примет участие в многостороннем дипломатическом событии.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы. На 3 сентября в Пекине намечен масштабный парад, на котором КНР представит военную технику национального производства. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.