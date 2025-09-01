Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Суточные потери ВСУ в ходе спецоперации составили около 1 245 военных В России с 3 сентября начнет действовать ГОСТ для школьной формы
31 августа 2025 / 00:35
30 августа 2025 / 22:54
29 августа 2025 / 18:00
Экономика
Экономика
Цена серебра на Comex поднялась до максимумов сентября 2011 года
1 сентября 2025 / 13:59
Цена серебра на Comex поднялась до максимумов сентября 2011 года
© Александр Рюмин/ТАСС

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составила более $40 впервые с 14 сентября 2011 года.

По состоянию на 04:50 мск, стоимость драгметалла составляла $41,01 за тройскую унцию (+0,64%), а на максимуме за прошедшую ночь поднималась до $41,48 за тройскую унцию (+1,79%)

К 07:50 мск цена серебра находилась на отметке в $41,37 за тройскую унцию (+1,52%). Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года демонстрировала рост на 0,83%, до $3 546,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.

