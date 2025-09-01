Цена серебра на Comex поднялась до максимумов сентября 2011 года

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составила более $40 впервые с 14 сентября 2011 года.

По состоянию на 04:50 мск, стоимость драгметалла составляла $41,01 за тройскую унцию (+0,64%), а на максимуме за прошедшую ночь поднималась до $41,48 за тройскую унцию (+1,79%)

К 07:50 мск цена серебра находилась на отметке в $41,37 за тройскую унцию (+1,52%). Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года демонстрировала рост на 0,83%, до $3 546,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.